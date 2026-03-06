Литовская разведка: Россия будет готова к войне со странами Балтии через год-два, если заключит мир с Украиной и добьется отмены санкций
Россия будет готова к «ограниченному военному конфликту» в балтийском регионе через год или два, если война в Украине в ближайшее время завершится мирным соглашением и с Москвы снимут основные санкции. Такие оценки приводит в своем ежегодном докладе литовская разведка.
Через шесть-десять лет при этих обстоятельствах, считает разведка, Россия будет готова к полномасштабному военному конфликту с НАТО.
«Пока России приходится направлять почти все имеющиеся ресурсы на войну против Украины, ее возможности создавать военные угрозы другим государствам ограничены», — говорится в документе.
В начале февраля аналогичный ежегодный доклад опубликовала разведка Эстонии. В нем говорится, что хотя Россия «остается опасной страной», она вряд ли нападет на страны НАТО как минимум в ближайшие два года.