Россия не видит смысла в новом раунде трехсторонних переговоров о завершении войны до тех пор, пока Украина не выведет войска из Донбасса. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования. (цитата по «Интерфаксу»)

Ушаков добавил, что «убеждать друг друга — во многом трата времени», до тех пор пока президент Украины Владимир Зеленский не согласится на вывод войск.

Переговоры о завершении российско-украинской войны, проводимые при посредничестве США, стоят на паузе с конца февраля. Причиной этого стала ситуация на Ближнем Востоке — американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер теперь заняты урегулированием начатой Дональдом Трампом войны с Ираном.

До паузы в переговорах сторонам удалось достичь соглашения практически по всем техническим вопросам. Главной нерешенной проблемой оставался статус Донбасса — Россия требовала, чтобы Украина оставила подконтрольные ей территории Донецкой области, Киев настаивал на прекращении боев по линии фактического соприкосновения. При участии США разрабатывались и альтернативные варианты — например, создание в Донбассе свободной экономической демилитаризованной зоны.

