Служба безопасности Украины занялась «усиленными проверками» жителей регионов, граничащих с Беларусью

Служба безопасности Украины объявила о введении «усиленных мер безопасности» в северных регионах страны. Их целью называют «недопущение проникновения врага» в приграничные районы и профилактику диверсий.

Сотрудники СБУ совместно с военными будут проводить «усиленные проверки» местных жителей, а также осмотры автомобилей, помещений и территорий.

Кампания развернута на территории Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая заявил, что, по данным Киева, Россия пытается убедить Александра Лукашенко «присоединиться к новым агрессивным операциям». Москва, утверждал Зеленский, рассматривает в том числе возможность вторжения в северную часть Украины с территории Беларуси.

На территории Беларуси с 19 мая проводятся совместные с РФ ядерные учения. Согласно официально заявленному плану, они должны завершиться сегодня, 21 мая.

В Украине с начала российского вторжения действует режим военного положения. В его рамках силовики и военные имеют расширенные полномочия по проверкам документов и обыскам имущества граждан.

Читайте также

Минимальные санитарные меры Тысячи россиян и украинцев попали в тюрьму из-за войны. Многие — случайно и по инициативе спецслужб. Шура Буртин рассказывает, как две страны ищут предателей среди своих граждан

Читайте также

Минимальные санитарные меры Тысячи россиян и украинцев попали в тюрьму из-за войны. Многие — случайно и по инициативе спецслужб. Шура Буртин рассказывает, как две страны ищут предателей среди своих граждан