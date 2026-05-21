В Латвию опять залетел беспилотник. На границе с Россией и Беларусью приостановлено движение поездов

В воздушное пространство Латвии залетел как минимум один беспилотник, сообщили Национальные вооруженные силы (NBS) страны. Это происходит третий день подряд.

Изначально латвийская армия около 11 утра сообщила о возможной угрозе в воздушном пространстве в Лудзенском, Краславском, Резекненском и Аугшдаугавском краях. Это районы на границе с Россией и Беларусью. В Краславском крае местные власти подтвердили агентству Leta, что был зафиксирован летящий над территорией района дрон.

В Лудзенском, Резекненском и Краславском краях приостановлено движение поездов, пишет Delfi со ссылкой на оператора латвийской железной дороги AS Pasažieru vilciens.

В последние месяцы беспилотники все чаще залетают в воздушное пространство стран Северной Европы. По словам источников финского издания Iltalehti в НАТО, Вооруженные силы РФ при помощи средств радиоэлектронной борьбы пытаются изменить траекторию полетов украинских дронов, чтобы они летели в страны Европы, которые граничат с Россией.

После того, как в начале мая в воздушное пространство Латвии залетели два украинских беспилотника со стороны России, в Латвии произошел политический кризис. На фоне случившегося правящая коалиция фактически распалась и правительство ушло в отставку.

Как война пришла в Северную Европу

Российско-украинская война пришла в Северную Европу. Дроны все чаще залетают в страны Балтии и Финляндию В Латвии это уже привело к отставке правительства

Как война пришла в Северную Европу

Российско-украинская война пришла в Северную Европу. Дроны все чаще залетают в страны Балтии и Финляндию В Латвии это уже привело к отставке правительства