Украина нанесла удар по Сызрани. Возник крупный пожар на заводе «Роснефти». Два человека погибли

Два человека погибли и несколько получили ранения в результате атаки беспилотников Украины на Сызрань, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.Глава региона не привел других подробностей.

По сообщениям местных жителей, в Сызрани возник пожар после удара Украины. Украинский телеграм-канал Exilenova+ и российское издание Astra утверждают, что пожар возник на одной из установок Сызранского нефтеперерабатывающего завода — структуры компании «Роснефть».

Российские силы ПВО за ночь, как сообщили в Минобороны РФ, перехватили 121 беспилотник над регионами России и Каспийским морем.