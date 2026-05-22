Рейтинг Путина продолжает падать. Россияне считают, что в середине мая он работал хуже всего за год

Граждане России считают, что президент Владимир Путин в середине мая работал хуже всего за последний год, показал опрос, результаты которого 22 мая представил один из ведущих социологических центров России, фонд «Общественное мнение» ( ).

Согласно результатам опроса (.pdf), проведенного 15-17 мая, 71% опрошенных россиян считают, что Владимир Путин «скорее хорошо» работает на посту президента. Это минимальное значение за последний год.

Еще 14% респондентов сказали, что оценивают работу Путина «скорее плохо» — это максимальное значение за год.

ФОМ

Уровень доверия Путину, по оценке ФОМ, второй раз за год опустился до минимального значения — только 71% сказал, что «скорее доверяет» президенту. В предыдущий раз так было в конце марта, а до этого уровень доверия был выше 76%.

В новом опросе 17% сказали, что «скорее не доверяют» Путину — это максимальное значение с конца марта.

в то же время сообщил, что рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина, по результатам опроса 11-17 мая, составил 69,4%. Это на 2,6 процентных пункта больше, чем за предыдущую неделю.

ВЦИОМ фиксирует рост рейтинга Путина вторую неделю подряд — он начал расти после того, как социологи стали не только звонить респондентам, но и приходить к ним домой, чтобы узнать об отношении к Путину.

Ведущие социологические центры с конца марта фиксировали, что рейтинг Путина падает. Это произошло на фоне блокировки телеграма и отключений мобильной связи в регионах, а также роста цен и усталости россиян от войны, говорил «Медузе» политтехнолог, сотрудничающий с Кремлем.

Владимир Путин на фоне падения рейтингов призывал депутатов и сенаторов «не зацикливаться» только на запретительных законах. Недавно, как выяснила «Медуза», Кремль запретил подконтрольным СМИ писать о запретах.

Как выяснила «Медуза», Кремль запретил подконтрольным СМИ писать о запретах Лояльные журналисты выкручиваются как могут (это очень сложно) — и пишут, что «Единая Россия» якобы борется с запретами

