Рейтинг Путина продолжает падать. Россияне считают, что в середине мая он работал хуже всего за год
Граждане России считают, что президент Владимир Путин в середине мая работал хуже всего за последний год, показал опрос, результаты которого 22 мая представил один из ведущих социологических центров России, фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
Согласно результатам опроса (.pdf), проведенного 15-17 мая, 71% опрошенных россиян считают, что Владимир Путин «скорее хорошо» работает на посту президента. Это минимальное значение за последний год.
Еще 14% респондентов сказали, что оценивают работу Путина «скорее плохо» — это максимальное значение за год.
Уровень доверия Путину, по оценке ФОМ, второй раз за год опустился до минимального значения — только 71% сказал, что «скорее доверяет» президенту. В предыдущий раз так было в конце марта, а до этого уровень доверия был выше 76%.
В новом опросе 17% сказали, что «скорее не доверяют» Путину — это максимальное значение с конца марта.
ВЦИОМ в то же время сообщил, что рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина, по результатам опроса 11-17 мая, составил 69,4%. Это на 2,6 процентных пункта больше, чем за предыдущую неделю.
ВЦИОМ фиксирует рост рейтинга Путина вторую неделю подряд — он начал расти после того, как социологи стали не только звонить респондентам, но и приходить к ним домой, чтобы узнать об отношении к Путину.
Ведущие социологические центры с конца марта фиксировали, что рейтинг Путина падает. Это произошло на фоне блокировки телеграма и отключений мобильной связи в регионах, а также роста цен и усталости россиян от войны, говорил «Медузе» политтехнолог, сотрудничающий с Кремлем.
Владимир Путин на фоне падения рейтингов призывал депутатов и сенаторов «не зацикливаться» только на запретительных законах. Недавно, как выяснила «Медуза», Кремль запретил подконтрольным СМИ писать о запретах.