Путин попросил депутатов и сенаторов «не зацикливаться» на запретах. На фоне блокировок интернета у президента падает рейтинг

Президент России Владимир Путин призвал депутатов и сенаторов «не зацикливаться» только на запретительных законах. Об этом он сказал во время выступления на совете законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге.

По мнению Путина, законодательный процесс должен быть «системным» и «творческим», а не только нацеленным на «адаптацию к нынешним вызовам и рискам».

«Порой они [вызовы и риски], безусловно, беспрецедентные, и важно их достойно преодолевать. Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах, выработке новых каких‑то мер наказания для нарушителей — конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться — это контрпродуктивно», — заявил Путин.

Он отметил, что «излишние барьеры тормозят развитие». «Это все явления временные, проходящие. А Россия вечна. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», — сказал он.

В конце апреля начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, выступая на конференции «Демографический перелом в России», заявил, что российское общество «устало от запретительной риторики». «Невозможно уже еще чего-то запрещать, особенно людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи. У них проблем достаточно», — говорил он.

Bloomberg 14 апреля со ссылкой на источники писал, что российские власти пересматривают подход к ограничениям интернета, опасаясь снижения рейтинга Владимира Путина. Источник Forbes подтвердил, что давление «решено снизить» за счет ослабления блокировок телеграма. Однако несмотря на заявления источников СМИ, телеграм остается в России фактически полностью заблокированным.

Согласно последним данным , 24,1% опрошенных россиян не доверяют Владимиру Путину, 23,3% респондентов не одобряют его работу на посту президента России. Это максимальные значения с начала российско-украинской войны. ВЦИОМ семь недель подряд фиксирует падение рейтингов Владимира Путина.

