Bloomberg: Кремль пересматривает подход к ограничениям интернета, опасаясь снижения рейтинга Путина

Российские власти думают о пересмотре подхода к ограничениям интернета из-за опасений, что это бьет по рейтингу Владимира Путина, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, стремление ФСБ к ужесточению контроля побудило некоторых высокопоставленных чиновников предупредить о политических и экономических рисках, связанных с запретом доступа к интернету. Это может замедлить репрессивные меры, позволив телеграму продолжать работать в России, сказали источники агентства.

Источник Forbes подтвердил, что давление «решено снизить» за счет ослабления блокировок телеграма. Он добавил, что это может помочь снять напряжение, которое нарастает на фоне налоговых изменений, роста цен и блокировок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на запрос Bloomberg о комментарии не ответил. Однако на брифинге 14 апреля для российских журналистов он сказал, что борьба с VPN, ограничения и блокировки это не «путь в прошлое». Он добавил, что сейчас такой период, когда «соображения безопасности диктуют необходимость принятия определенных мер». «После того, как необходимость принятия этих мер исчезнет, соответственно и работа [интернета] будет полностью восстановлена и нормализована», — сказал Песков.

С середины марта телеграм в России практически перестал работать без VPN. По данным источников нескольких изданий, власти планировали полностью заблокировать мессенджер к 1 апреля. При этом блокировка телеграма, по данным исследовательского проекта OONI, резко усилилась уже к 20 марта, а к 10 апреля практически достигла 100%. Вместе с этим жители Москвы, а затем и Петербурга столкнулись с практически полным отключением мобильного интернета в ряде районов. По словам пользователей, работали только сайты из «белого списка» — перечня ресурсов, которые, по замыслу властей, должны оставаться доступными при блокировках.