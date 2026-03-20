Международный исследовательский проект зафиксировал, что 20 марта в России резко усилили блокировку телеграма. На графике проекта видно, что в 72% случаев тесты показывали аномалии, а мессенджер был доступен только в каждом третьем случае (28%). Количество аномалий начало расти в последнюю неделю, но ни в один из предыдущих дней их не было так много.

Утром 20 марта в разных городах России стали чаще жаловаться на то, что телеграм не работает. По данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф», о проблемах с доступом к телеграму сообщали пользователи из Москвы, Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей и многих других регионов России. У пользователей не работают мобильная и десктопные версии телеграма.

Глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев утром 20 марта провел в своем телеграм-канале «ЗаТелеком» опрос о том, как у его подписчиков работает мессенджер. К моменту публикации этого текста в опросе поучаствовали более 12 тысяч пользователей, из них только 7% сказали, что они находятся в России и телеграм работает хорошо. 77% опрошенных сообщили, что находятся в России и у них мессенджер работает плохо.

Российские СМИ ранее сообщали, что власти РФ планируют полностью заблокировать телеграм в начале апреля. Однако уже 14-15 марта пользователи стали сообщать, что мессенджер недоступен в России.

В Госдуме заявили, что телеграм заблокируют полностью — не поможет даже VPN Вот что об этом думают IT-эксперты

В Госдуме заявили, что телеграм заблокируют полностью — не поможет даже VPN Вот что об этом думают IT-эксперты

