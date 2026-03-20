В России выросло число жалоб на работу Telegram. О сбое сообщают многие жители Санкт-Петербурга

В России вновь зафиксирован рост числа жалоб на работу Telegram. По состоянию на 11:00 мск, как следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф», многие сообщения о сбоях в работе мессенджера поступали из Санкт-Петербурга. О проблемах с телеграмом также сообщали жители Москвы, Новосибирской и Свердловской области и Ямало-Ненецкого округа.

В комментариях некоторые пользователи сообщают, что Telegram у них не работает даже с VPN, а также отмечают, что впервые сталкиваются с тем, что мессенджер полностью недоступен.

17 марта власти Санкт-Петербурга предупредили, что в городе возможны отключения мобильного интернета «в целях безопасности».

Жители Москвы с начала марта сталкиваются с отключениями мобильного интернета (а иногда и мобильной связи) в разных частях города. Причину сбоев официально так и не объявили, но источники российских СМИ сообщали, что в Москве тестировали «белые списки», а 13 марта они начали работать.

В конце февраля «База», РБК и The Bell писали, что Telegram полностью заблокируют в России 1 апреля. Некоторые эксперты на фоне резкого роста числа жалоб на сбои в работе мессенджера в первой половине марта заявили, что блокировка уже началась.

Российский Forbes 19 марта сообщил со ссылкой на источники, что Роскомнадзор перестал справляться с блокировками — оборудование у операторов перегружено. В Роскомнадзоре заявили, что информация о нехватке мощностей для блокировок в сети не соответствует действительности.

Что делать. Инструкция «Медузы»

В телеграме вся ваша жизнь и страшно потерять к ней доступ? Есть хорошие новости: можно выкачать его целиком Инструкция на черный день — о том, как это сделать

В телеграме вся ваша жизнь и страшно потерять к ней доступ? Есть хорошие новости: можно выкачать его целиком Инструкция на черный день — о том, как это сделать