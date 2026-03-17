Власти Петербурга предупредили об отключениях мобильного интернета

В Петербурге возможны отключения мобильного интернета «в целях безопасности», объявил 17 марта городской комитет по информатизации и связи.

Власти посоветовали жителям пользоваться бесплатным городским вайфаем «SPB_FREE». Авторизоваться там необходимо по номеру телефона.

С чем связаны возможные отключения, не уточняется.

На сервисе Downdetector жители Петербурга жалуются, что у них не работают мессенджеры, приложения банков, Горздрав и другие сайты. В ряде районов нет мобильного интернета вообще.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, утром 17 марта над регионом были сбиты 15 беспилотников.

Российские власти продолжают блокировать все, что только можно заблокировать.

В Москве с начала марта наблюдаются проблемы с мобильным интернетом и связью. Источники РБК сообщали, что это тестирование «белых списков» — сайтов, доступных во время отключений мобильного интернета. 14 марта о «временных сложностях» с мобильным интернетом предупредили жителей Подмосковья. 16 марта стало известно, что провайдер «Дом.ру» начал тестировать в Петербурге, Екатеринбурге и Самаре механизм ограничения скорости для абонентов проводного интернета, «потребляющих избыточные объемы трафика».

«А почему интернет не работает, не знаете?» Седьмой день без мобильного интернета в столице. Вот как теперь выглядит обычный день москвича

