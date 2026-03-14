Жителей Подмосковья предупредили о «временных сложностях» с мобильным интернетом

На территории Московской области возможны «временные сложности с мобильной связью и доступом в интернет, заявил депутат областной думы, глава комитета по информационным технологиям Максим Коркин.

Причиной сбоев они назвал «предпринимаемые меры на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности в Российской Федерации». Коркин рекомендовал гражданам пользоваться вай-фаем.

Как утверждает депутат, в периоды ограничения мобильного интернета из-за угроз атак дронов жители Подмосковья будут иметь доступ к «социально значимым ресурсам» региона. Среди них — приложение госуслуг, портал здравоохранения Московской области, сервис единой аутентификации и авторизации, «ЖКХ-Контур» и сервисы «Системы 112» для вызова экстренных служб.

В Москве уже более недели наблюдаются проблемы с мобильным интернетом и связью. Источники РБК сообщали, что это тестирование «белых списков» — сайтов, доступных во время отключений мобильного интернета. 13 марта СМИ сообщили, что «белые списки» в Москве заработали.