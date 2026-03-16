В трех российских городах оператор «Дом.ру» начал ограничивать скорость домашнего интернета

Провайдер «Дом.ру» начал тестировать в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре механизм ограничения скорости для абонентов проводного интернета, «потребляющих избыточные объемы трафика». Об этом пишет «Российская газета».

При превышении лимита в три терабайта в месяц скорость доступа к интернету будет принудительно снижена до 50 Мбит/секунду. В пресс-службе компании «Эр-Телеком», которой принадлежит «Дом.ру», заявили, что «сверхпотребление» трафика прежде всего связано с тем, что «домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях».

«Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится», — заявили в компании. Там отметили, что ограничения могут затронуть менее 1% пользователей, так как 85% клиентов «Дом.ру» ежемесячно потребляют до 500 гигабайт. Источник «РГ» на телекоммуникационном рынке утверждает, что среднее потребление на сегодняшний день — около 300 гигабайт в месяц на домохозяйство.

В «Ростелекоме» инициативу «Дом.ру» одобрили. Там отметили, что задача оператора — «сохранить баланс и возможность получения всеми абонентами услуг без снижения их качества».

«В редких случаях фиксируется аномальный трафик, который не характерен для использования интернета в личных целях и, скорее, соответствует бизнес-потреблению. В ситуациях, когда подобная сверхнагрузка приводит к деградации сервиса у соседей, вполне корректно задействовать механизм, защищающий интересы большинства потребителей», — заявили в компании.

В Федеральном антимонопольной службе (ФАС) заявили, что проведут «оценку действий провайдера „Дом.ру“ на предмет экономической и технологической обоснованности».

