Блокировка телеграма в России почти достигла 100%

Уровень аномалий, свидетельствующих о признаках блокировки телеграма, к утру 10 апреля достигла 95%, по данным международного исследовательского проекта , обращает внимание «Агентство».

Издание отмечает, что это максимальная доля аномалий за все время с начала новых ограничений работы мессенджера в России — и сейчас он блокируется уже сильнее, чем WhatsApp и Signal.

Сервисы Downdetector и «Сбой.рф» показывают резкий всплеск числа жалоб на работу телеграма в районе 8–9 часов утра 10 апреля. Пользователи пишут, что не отправляются сообщения и не загружаются медиафайлы.

С начала марта пользователи в России стали замечать, что телеграм работает все хуже и становится практически недоступен без VPN (а видеозвонки в нем, как и в вотсаппе, были ограничены еще с лета 2025 года). По данным источников нескольких изданий, власти планировали полностью заблокировать телеграм к 1 апреля. При этом блокировка телеграма, по данным OONI, резко усилилась уже к 20 марта. Тесты показывали аномалии в 72% случаев — то есть мессенджер был доступен только в каждом третьем случае.

Читайте также

Павел Дуров наконец-то прокомментировал блокировку телеграма: он выпустил очередной манифест по-английски Вопросов к нему меньше не стало. Да и сам телеграм по-прежнему не работает в России

