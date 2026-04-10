Государственная служба ВЦИОМ зафиксировала дальнейшее снижение рейтинга одобрения Путина. Он опустился ниже 70%

Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ), принадлежащий государству, зафиксировал дальнейшее снижение рейтинга одобрения деятельности президента РФ.

В период с 30 марта по 5 апреля, сообщается на сайте центра, рейтинг одобрения составил 67,8%, снизившись по сравнению с предыдущим периодом (19-22 марта) на 2,3 процентного пункта.

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ не был таким низким с начала большой войны России с Украиной. Так, по данным последнего перед войной исследования (14-20 февраля 2022 года), рейтинг одобрения Путина, по версии ВЦИОМ, был 64,3%. В последующие годы рейтинг одобрения Путина не опускался ниже 70%.

Рейтинг одобрения Путина, по версии ВЦИОМ, впервые опустился ниже довоенных значений в середине марта.

Фонд «Общественное мнение» ( ), основным заказчиком исследований которого является администрация президента РФ, также фиксировал снижение рейтингов одобрения работы Путина на посту президента. Так, по данным опроса, проведенного в конце марта, об одобрении деятельности Путина заявили 74% респондентов — худший результат за год. Однако опрос 3-5 апреля, уверяет ФОМ, показал рост рейтинга на один процентный пункт — до 75%.

И ФОМ, и ВЦИОМ 10 апреля опубликовали свои еженедельные рейтинги на несколько часов позднее, чем обычно.

Политтехнолог, сотрудничающий с администрацией президента РФ, в разговоре с «Медузой» признавал, что рейтинг власти падают. Одной из причин он назвал недовольство жителей России блокировкой телеграма и ограничением мобильного интернета. Однако, подчеркивал собеседник «Медузы», причин больше. Он отмечал, что оценить влияние именно блокировок на падение рейтингов власти непросто: «Слишком много всего [негативного] происходит — от постоянного роста цен до нарастания усталости от войны. Какой вклад вносят именно блокировки — оценить сложно», — сказал он.

Читайте также

«Полный хаос, в общем» Россияне очень сильно раздражены блокировками. Но что с этим делать, в Кремле не знают