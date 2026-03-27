Государственная служба ВЦИОМ зафиксировала самый низкий рейтинг одобрения Путина с начала большой войны России с Украиной

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), принадлежащий государству, зафиксировал самый низкий с конца февраля 2022 года рейтинг одобрения деятельности президента РФ.

В период с 19 по 22 марта, сообщается на сайте центра, рейтинг одобрения составил 70,1%, снизившись по сравнению с предыдущим периодом (9-15 марта) на 1,9 процентного пункта.

Столь низко, как следует из доступной на сайте ВЦИОМ информации, рейтинг одобрения Путина не опускался с конца февраля 2022 года, когда Россия начала большую войну с Украиной. «Агентство» отмечает, что рейтинг одобрения президента РФ был выше, например, в июне 2023 года во время бунта Пригожина и в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область.

Опросы ВЦИОМ зафиксировали в период 19-22 марта и снижение уровня доверия к Путину — до 75%, на 1,7 процентного пункта меньше по сравнению с предыдущим периодом. Также снизились уровень доверия к главе правительства Михаилу Мишустину (до 55%) и уровень поддержки партии «Единая Россия» (до 29,3%).

«Медуза» писала, что в России растет недовольство жителей блокировкой телеграма и отключением мобильного интернета, о чем известно в Кремле. При этом сотрудничающий с администрацией президента РФ политтехнолог отмечал, что оценить влияние именно блокировок на падение рейтингов власти непросто: «Слишком много всего [негативного] происходит — от постоянного роста цен до нарастания усталости от войны. Какой вклад вносят именно блокировки — оценить сложно».

«Полный хаос, в общем» Россияне очень сильно раздражены блокировками. Но что с этим делать, в Кремле не знают

