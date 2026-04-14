«Сейчас такой период». Песков заявил, что ограничения на работу интернета в России снимут, когда в них «исчезнет необходимость»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интернет в России перестанут ограничивать, когда в этом «исчезнет необходимость».

«Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан. Но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этих мер исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», — заявил журналистам Песков (цитаты по ТАСС).

По словам представителя Кремля, «большинство наших сограждан понимает целесообразность этих мер и необходимость этих мер».

Также «с пониманием», по словам Пескова, жители России относятся и к блокировке мессенджеров, которую он в очередной раз объяснил тем, что они не выполняют требования российского законодательства.

В разных регионах России регулярно вводят ограничения на мобильный интернет, объясняя их, в числе прочего, опасностью атаки беспилотников. Во время ограничений пользователям, как предполагается, доступны сайты из «белых списков», которые формирует Минцифры. Ранее такие ограничения часто вводили в первую очередь в граничащих с Украиной районах, в частности в Белгородской области, где, как признавали власти, плохо работали даже «белые списки». В 2026 году, как сообщалось, ограничения и «белые списки» стали применять в Москве и в Петербурге.

С начала марта пользователи в России стали сталкиваться с перебоями в работе телеграма. К середине апреля, по данным экспертов, уровень аномалий, свидетельствующих о признаках блокировки телеграма достиг 95%.

Читатели рассказывали «Медузе», как сильно изменилась и усложнилась жизнь из-за блокировок и отключений интернета в России. Недовольство блокировками публично высказывали и люди, которые обычно не критикуют власть, в том числе политики, знаменитости, провластные общественные деятели и блогеры. Политтехнолог, сотрудничающий с администрацией президента РФ, в разговоре с «Медузой» признавал, что блокировка интернета одна из причин падений рейтингов власти.

