В Петербурге пропал мобильный интернет. Открываются только ресурсы из «белого списка»

В Петербурге днем 22 марта резко выросло число жалоб на работу мобильного интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Жители города отмечают, что в некоторых районах (в частности, в центре) работают только ресурсы из «белого списка», пишут «Фонтанка» и «Ротонда». При этом, по словам петербуржцев, СМС с оповещениями об угрозе беспилотников они не получали.

Власти Петербурга несколько дней назад предупреждали о возможных отключения мобильного интернета «в целях безопасности» и советовали жителям пользоваться бесплатным городским вайфаем «SPB_FREE». Авторизоваться там необходимо по номеру телефона. На сбои в работе мобильного интернета петербуржцы жаловались и раньше — после того, как в городе объявляли угрозу атаки беспилотников.

На прошлой неделе с отключениями мобильного интернета столкнулись жители Москвы, рассказывавшие, что в некоторых районах связи нет вообще, но работают ресурсы, внесенные в «белый список» (в нем нет телеграма и вотсапа). О том, что в Москве тестируют «белый список», сообщал и источник РБК.