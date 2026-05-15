ВЦИОМ изменил методику: теперь к людям приходят домой и лично спрашивают, поддерживают они Путина или нет. Рейтинг президента сразу вырос

В новом опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ), опубликованном 15 мая, уровень одобрения деятельности президента в период с 4 по 10 мая составил 66,8% — это на 1,2 процентных пункта больше, чем в прошлом опросе 13–19 апреля.

Уровень доверия Владимиру Путину тоже вырос и составил 72,1% по сравнению с 71% в прошлом опросе.

В мае ВЦИОМ изменил методику и начал проводить не только телефонные опросы, но и поквартирные — то есть опрашивать людей лично. Это объяснили тем, что из-за ограничений связи, появления антиспам-фильтров и телефонного мошенничества «существенно изменились» условия для проведения опросов: россияне стали более настороженными при общении с незнакомыми людьми.

ВЦИОМ поясняет, что в наибольшей степени это затронуло старшие возрастные группы и заключает, что телефонные опросы в нынешней реальности «не могут в полной мере обеспечить достижимость» этой категории людей.

Уровень одобрения деятельности Путина снижался с начала марта. В предыдущем опросе ВЦИОМ, опубликованном 24 апреля, он составлял 65,6%, неделей ранее — 66,7%. Политтехнолог, сотрудничающий с администрацией президента РФ, говорил «Медузе», что причины снижения рейтингов власти — блокировка телеграма и ограничения мобильного интернета, а также рост цен и усталость россиян от войны.

«Только одно не подорожало — моя зарплата» В России выросли цены на все. Читатели «Медузы» отказываются от свежих огурцов, не покупают фруктов, заводят кур и чувствуют безысходность при походе в магазин

