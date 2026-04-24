ВЦИОМ: почти четверть россиян не доверяет Путину. Это максимум с начала войны

24,1% опрошенных россиян не доверяют Владимиру Путину, еще 23,3% респондентов не одобряют его работу на посту президента России, следует из последних данных, опубликованных Всероссийским центром изучения общественного мнения ( ).

Это максимальные значения с начала российско-украинской войны, отмечает издание «Агентство».

По сравнению с прошлой неделей уровень одобрения деятельности президента упал на 1,1 процентный пункт и достиг 65,6%. Уровень доверия к Путину также снизился на один процентный пункт — до 71%.

ВЦИОМ опубликовал новые данные с двухчасовой задержкой, на что обратили внимание СМИ. В пресс-службе ВЦИОМ заявили, что задержка была связана с «техническими неполадками».

По словам источника «Медузы» в одном из лояльных российской власти СМИ, от политического блока администрации президента поступила рекомендация в публикациях ссылаться на рейтинг Путина, который предоставил Фонд «Общественное мнение» ( ), а не ВЦИОМ, или вообще не сообщать об этом.

Из свежих данных ФОМ следует, что 76% опрошенных считают, что президент работает на своем посту «скорее хорошо», а 74% доверяют ему.

ВЦИОМ семь недель подряд фиксирует падение рейтингов Владимира Путина. Политтехнолог, сотрудничающий с администрацией президента РФ, говорил «Медузе», что причины снижения рейтингов власти — блокировка телеграма и ограничения мобильного интернета, а также рост цен и усталость россиян от войны.