Александр Казаков / РИА Новости / Спутник / IMAGO / Scanpix / LETA

Это пересказ заявлений Владимира Путина о блокировках интернета в РФ, сделанных на совещании с правительством 23 апреля. Текст не является набором точных цитат, высказывания спикера могут быть переформулированы, сокращены или поменяны местами для придания связности. Суть и смысл заявлений при этом полностью сохранены.

Не могу не обратить внимание на сбои в работе интернета, в том числе в крупных городах. Это связано с оперативной работой по предотвращению терактов, обеспечение безопасности всегда будет в приоритете. Конечно, надо информировать людей — но если делать это заранее, это может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники тоже все видят. Значит, нужно информировать хотя бы по результатам работы. Нужно, чтобы жизненно важные сервисы — госуслуги, платежные системы, запись к врачу — работали бесперебойно. Как экстренные звонки в мобильных телефонах, которые доступны всегда. Правоохранительные органы должны координироваться с гражданскими ведомствами, им нужно проявлять изобретательность в работе и учитывать интересы граждан. Ради них мы все и работаем.

