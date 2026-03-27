Блокировка телеграма и вотсапа — двух самых популярных мессенджеров в России — серьезно осложнила не только частную, но и коммерческую коммуникацию. Более 80% российских компаний использовали эти мессенджеры для общения с клиентами, заявил Forbes основатель аналитического и консалтингового агентства Infoline Иван Федяков. Их блокировка нарушила связи бизнеса с потребителями, которые строились годами, добавил партнер консалтинговой компании Regroup Юрий Бочаров.

«Замедления мессенджеров — шаг на несколько лет назад с точки зрения удобства и скорости коммуникации. Мы в компании окрестили происходящее „большим откатом“», — отметил он.

Больше всего от этого отката теряет малый бизнес, у которого продажи шли в основном через мессенджеры — от 20% до 40% выручки, согласно оценке Бочарова. Средний бизнес, у которого больше возможностей развивать альтернативные каналы связи с клиентами, по его прогнозу, потеряет от 5% до 15% выручки. Издержки крупных компаний будут еще меньше; в основном они связаны с усилением кол-центров, говорит Бочаров.

Федяков более сдержан в оценках; он считает, что потери российского бизнеса от блокировки телеграма и вотсапа составят от 2% до 15% оборота в зависимости от размера и сферы деятельности.

Читайте то, что хотите вы, а не власти. Для этого скачайте приложение «Медузы» — мы пишем о самых важных событиях в России и мире. Наше приложение обходит блокировки и работает без VPN — это бесплатно и безопасно. Кроме новостей у нас есть подкасты, книги и даже игры. А еще не забывайте про волшебную ссылку — https://bit.ly/meduzamirror — по ней «Медуза» откроется где угодно и у кого угодно, сохраните ее на всякий случай и отправьте друзьям. Будем на связи!

Опрошенные Forbes эксперты сходятся во мнении, что в данный момент другие мессенджеры и соцсети не способны полноценно заменить телеграм и вотсап, поэтому бизнес будет развивать мультиканальную коммуникацию — не только через альтернативные площадки, но и через встроенные чаты на сайтах и в приложениях, а также через электронную почту, звонки и смс. Некоторые операторы уже заметили рост спроса на пакеты со звонками и смсками.

Мнение экспертов подтверждают и сами представители малого и среднего бизнеса, которых Forbes спросил о том, как они справляются с блокировками мессенджеров. Достойной замены у них пока нет. «Аналоги не могут достигнуть такой производительности и удобства для клиентов, как популярные мессенджеры», — заявил журналу основатель маркетплейса для поваров и кондитеров «Мой Повар» Владислав Джурович.

Ольга Попова, коммерческий директор сервиса по подбору туров OnlineTours, рассказала, что в декабре 2025 года, когда Роскомнадзор практически полностью заблокировал вотсап, выручка упала на 10%, а индекс лояльности клиентов — на 4%. Позднее, когда РКН взялся за телеграм, в OnlineTours заметили падение охватов в своих телеграм-каналах и сокращение запросов через них. Сейчас, по оценке Поповой, около 50% их клиентов уже перешли в государственный мессенджер Max. Остальные пока продолжают общаться в телеграме.

Cооснователь бренда косметики Vois Владимир Загорский отметил, что в телеграм-каналах Vois было 400 тысяч подписчиков, а теперь бренду нужно будет заново собирать аудиторию в Max: «Потери для компании незначительные: мы привлекаем клиентов через маркетплейсы и виральный контент в соцсетях, на телеграм приходится меньше 1% выручки. Но если брать среднерыночную стоимость подписчика в мессенджере, 20 рублей, то мы потеряли 8 миллионов рублей из-за того, что не сможем использовать эту аудиторию в будущем».

У бренда одежды Fable из-за блокировки телеграма количество входящих запросов упало на 15%. «Наши ответы тоже задерживаются, теряем на этом горячие продажи (когда клиент готов сразу в диалоге сделать покупку), это до 10% выручки», — сказал основатель Fable Артем Грибачев. По его словам, сейчас для связи бренд использует директ в инстаграме, тоже заблокированном, чат на сайте, а также звонки и смс для постоянных клиентов. Но эффективность у всех этих каналов ниже, чем у телеграма, отмечает Грибачев.

«Недавно я ностальгировала и шутила про каталоги из детства, которые мы получали по подписке (вроде Burda или Quelle), что навело на мысль: возможно, скоро мы созреем для выпуска собственного печатного лукбука и почтовой рассылки по клиентам», — говорит основательница бренда одежды Razumno Алена Лозовская.

Читайте также

Читайте также

Фото на обложке: Alyona Bzhakhova / TASS / Profimedia