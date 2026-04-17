Государственная служба ВЦИОМ с начала марта фиксирует непрерывное снижение рейтинга одобрения Путина

Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ), принадлежащий государству, шестую неделю подряд фиксирует снижение рейтинга одобрения деятельности президента РФ.

В период с 6 по 12 апреля, сообщается на сайте центра, рейтинг одобрения составил 66,7%, снизившись по сравнению с предыдущей неделей на 1,1 процентных пункта. Также снизился и рейтинг доверия Путину — на 1,8 процентных пункта (п.п.), до 72%.

Продолжает, по данным ВЦИОМ, снижаться и уровень поддержки правящей партии «Единая Россия» — до 27,3% (на 2,4 п. п. за неделю).

При этом рейтинги других партий, представленных в Госдуме, растут. Рейтинг одобрения партии «Новые люди» оценивается 12,4% (+0,1 п. п. за последнюю неделю), КПРФ — 10,9% (+0,6 п. п. за последнюю неделю), ЛДПР — 10,8% (+0,3 п. п. за последнюю неделю), а «Справедливая Россия» — 5,2% (+0,3 п. п. за последнюю неделю).

Фонд «Общественное мнение» ( ), основным заказчиком исследований которого является администрация президента РФ, в конце марта также фиксировал снижение рейтингов одобрения работы Путина на посту президента. Однако в апреле, по версии ФОМ, рейтинг одобрения Путина стал расти. В отчете, опубликованном 17 апреля, ФОМ заявляет, что работу Путина на посту президента «скорее хорошо» оценивают 76% опрошенных. 29 марта этот показатель составлял 74%.

И ФОМ, и ВЦИОМ последние несколько недель публикуют рейтинги политиков и партий позднее, чем они делали ранее.

Читаете нас не из России? Помогите «Медузе» помогать вашим близким в России! 1) Отправьте им pdf с инструкцией про VPN и другой полезной информацией. 2) Покупайте книги и мерч в нашем «Магазе» и подпишитесь на регулярный донат «Медузе». Ваша поддержка = «Медуза» всегда под рукой. А уж с блокировками мы как-нибудь справимся.

Политтехнолог, сотрудничающий с администрацией президента РФ, в разговоре с «Медузой» называл одной из причин снижения рейтингов власти блокировку телеграма и ограничения мобильного интернета в разных регионах страны. При этом он подчеркивал, что есть и другие факторы, включая рост цен и усталость от войны.

Bloomberg в середине апреля сообщал со ссылкой на источники, что российские власти думают о пересмотре подхода к ограничениям интернета из-за опасений, что это бьет по рейтингу Владимира Путина. Издание Faridaily, в свою очередь, также со ссылкой на источники писало, что единственным аргументом, который может повлиять на Владимира Путина и вынудить его ослабить ограничения интернета в России, станет рост рейтинга партий, конкурирующих с «Единой Россией», в преддверии парламентских выборов.

Читайте также

«Полный хаос, в общем» Россияне очень сильно раздражены блокировками. Но что с этим делать, в Кремле не знают

Читайте также

«Полный хаос, в общем» Россияне очень сильно раздражены блокировками. Но что с этим делать, в Кремле не знают