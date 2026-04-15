Faridaily: убедить Путина ослабить ограничения интернета может только рост рейтинга партий-конкурентов «Единой России»

Единственным аргументом, который может повлиять на Владимира Путина и вынудить его ослабить ограничения интернета в России, станет рост рейтинга партий, конкурирующих с «Единой Россией», в преддверии парламентских выборов, пишет издание Faridaily со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания во власти, никто «не осмелится» просить Путина о послаблениях и противостоять ФСБ, которая продвигает ограничения. Однако в случае роста рейтинга конкурирующих партий (особенно КПРФ) кремлевские чиновники, отвечающие за результаты выборов, смогут показать Путину эти цифры и предложить притормозить действия спецслужб.

Партии, собирающиеся на выборы в сентябре, выступают против блокировок, и, как отмечает Faridaily, курирующий их замглавы администрации президента Сергей Кириенко «явно позволяет им это делать». Собеседники издания предполагают, что и он недоволен ограничениями. На позицию Кириенко, как пишет Faridaily, может указывать и разрешение Центральной избирательной комиссии вести предвыборную агитацию в телеграме.

Источник «Медузы» отмечал, что системным партиям разрешили выступать против блокировок, но «расплывчато». Еще один собеседник называл тему интернет-блокировок «очень болезненной», и поэтому, по его словам, «высказываться по ней можно не всем и дозированно». «Если [критика] касается обычного быта, то можно. Если чего-то конкретного типа банковского сбоя — тут точно лучше помолчать», — говорил он.

По словам высокопоставленного источника Faridaily, против отключений интернета и блокировок выступают все, «кроме одного ведомства» — то есть ФСБ. Другой собеседник, близкий к правительству, говорит, что на ограничения жалуются его дети-подростки со словами: «опомнитесь, что вы делаете».

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники писал, что российские власти пересматривают подход к ограничениям интернета, опасаясь снижения рейтинга Владимира Путина. Источник Forbes подтвердил, что давление «решено снизить» за счет ослабления блокировок телеграма.

С середины марта телеграм в России не работает без VPN. По данным источников нескольких изданий, власти планировали полностью заблокировать мессенджер к 1 апреля. При этом блокировка резко усилилась уже к 20 марта, а к 10 апреля достигла почти 100%. Вместе с этим жители Москвы, а затем и Петербурга столкнулись с практически полным отключением мобильного интернета в ряде районов. По словам пользователей, работали только сайты из «белого списка» — перечня ресурсов, которые, по замыслу властей, должны оставаться доступными при блокировках.

Кроме того, власти усилили борьбу со средствами обхода блокировок. Минцифры потребовало от крупных онлайн-платформ к 15 апреля ограничить доступ пользователей с включенным VPN, пригрозив исключением из «белых списков». Судя по сообщениям пользователей, ограничение начало действовать.