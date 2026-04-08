В ЦИК заявили, что партии могут вести агитацию в телеграме. В России мессенджер практически заблокирован

В Центризбиркоме заявили, что кандидаты на выборах согласно закону вправе сами выбирать форму и методы своей агитации — и в том числе вести ее в телеграме, пишут «Ведомости» со ссылкой на ответ на свой запрос в ЦИК.

Кроме того, кандидаты имеют право беспрепятственно изготавливать и распространять в интернете предвыборную печатную, аудиовизуальную и другие виды агитации, добавили в ЦИК.

Опрошенные «Ведомостями» юристы отмечают, что агитация в телеграме сейчас находится в «серой зоне» закона, а легального способа оплатить официальную рекламу с избирательного счета нет. «В этой ситуации большая часть агитационных материалов будет выходить в формате скрытой, фоновой рекламы, а не официальных агитматериалов», — считает электоральный юрист Олег Захаров. Юрист Гарегин Митин добавляет, что нужно учитывать и сложности с доступом к мессенджеру — это ставит вопрос о целесообразности агитации в нем.

В партиях не планируют отказываться от мессенджера. В «Единой России» «Ведомостям» сказали, что используют все «не запрещенные законом средства». В КПРФ заявили, что будут вести свою агитацию «всюду».

В начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что усматривает в размещении рекламы в телеграме «признаки нарушения рекламного законодательства», поскольку реклама не допускается на ресурсах, «деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, а также доступ к которым ограничен». Спустя три недели ФАС пообещала, что не будет штрафовать за рекламу в телеграме до конца 2026 года, потому что «хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам».

Телеграм в России планировалось заблокировать к 1 апреля — такую дату называли источники «Базы», The Bell и РБК. Полной блокировки, судя по всему, не случилось, но фактически мессенджер у большинства российских пользователей не работает без VPN уже с середины марта.