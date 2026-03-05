ФАС заявила, что реклама в телеграме нарушает закон

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила «Российской газете», что усматривает в размещении рекламы в телеграме «признаки нарушения рекламного законодательства».

В соответствии с законодательством «не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, а также доступ к которым ограничен», заявили в ФАС 5 марта.

В службе отметили, что ответственность за нарушения «несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель». «При наличии оснований ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования», — заявили в пресс-службе ФАС.

Антимонопольная служба выступила с таким заявлением после того, как в сети стали распространять скан определения ФАС, в котором говорится, что реклама в одном из телеграм-каналов нарушает часть 10.7 статьи 5 закона «О рекламе». В этой статье говорится, что рекламу нельзя распространять «на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ». Такую поправку добавили в закон в сентябре 2025 года.

Роскомнадзор ограничивает работу телеграма с лета 2025 года. По данным РБК и The Bell, власти России планируют полностью заблокировать мессенджер в начале апреля.

Летом 2024 года власти РФ начали ограничивать работу ютьюба, при этом полностью видеохостинг в стране не блокировали.

