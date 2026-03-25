ФАС пообещала не штрафовать за рекламу в телеграме и ютьюбе до конца года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до конца 2026 года не будет привлекать к ответственности за размещение рекламы в телеграме и на ютьюбе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС напомнили, что размещение рекламы в этих сервисах незаконно, потому что доступ к ним в России ограничен, но указали, что «хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы», пишет РБК.

При этом контроль за соблюдением законодательства о рекламе при размещении рекламы в инстаграме и фейсбуке, а также на VPN-сервисах «будет продолжен» — против них ограничения были введены раньше, отметили в ФАС.

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон, запрещающий размещать рекламу на площадках компаний, объявленных «нежелательными», экстремистскими или террористическими. Запрет также распространяется на «информационные ресурсы, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ».

В начале марта 2026 года ФАС увидела в размещении рекламы в телеграме «признаки нарушения рекламного законодательства», пояснив, что распространение рекламы не допускается на ресурсах, доступ к которым ограничен. Позже из заявления ведомства выяснилось, что незаконной оно считает также размещение рекламы в инстаграме и фейсбуке и на ютьюбе.

После этого блогер Александра Поснова рассказала, что в отношении нее возбуждено дело за распространение рекламы на ютьюбе. По ее словам, в своем определении ФАС указала, что ютьюб в России «не заблокирован, но внесен в реестр нежелательных ресурсов». Тогда же стало известно и о первом деле из-за рекламы в телеграме — о нем рассказывала фэшн-блогер Мария Лоскутова.

«Очень обидно: столько сил, денег и времени было вложено» Российским блогерам и компаниям запретили рекламу на «нежелательных» и «экстремистских» сайтах. Как это повлияет на русскоязычный инстаграм?

