ФАС считает «нарушением законодательства» рекламу не только в инстаграме и фейсбуке, но также в телеграме и ютьюбе

ФАС России объявила, что выявила «признаки нарушения рекламного законодательства» при размещении рекламы в соцсетях Instagram и Facebook, мессенджерах Telegram и WhatsApp, а также на видеохостинге YouTube. Об этом говорится в заявлении антимонопольного ведомства, которое цитирует ТАСС.

5 марта представители ФАС заявили «Российской газете», что служба усматривает нарушение законодательства в размещении рекламы в телеграме. В антимонопольном ведомстве указали, что «не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, а также доступ к которым ограничен». Участникам рынка ФАС рекомендовала «провести анализ контента, размещаемого на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен».

В Роскомнадзоре, комментируя заявление антимонопольной службы, заявили, что считают разъяснения ФАС «исчерпывающим».

В России 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, запрещающий российским компаниям и блогерам размещать рекламу на площадках компаний, которые власти объявили «нежелательными», экстремистскими или террористическими.

«Экстремистской» организацией в России в 2022 году была объявлена Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и WhatsApp. Доступ к Instagram и Facebook начали блокировать сразу после этого решения, а WhatsApp «ограничивают» в России с 2025 года.

Telegram, по состоянию на начало марта 2026 года, не объявлен в России «нежелательной», экстремистской или террористической организацией, но работу мессенджера с лета 2025 года ограничивают. По данным РБК и The Bell, власти России планируют полностью заблокировать мессенджер в начале апреля.

Схожая ситуация и с YouTube, который «замедляют» в РФ с лета 2024 года на основании «неисполнения требований российского законодательства».

