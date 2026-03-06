ФАС завела административное дело на блогера Александру Поснову из-за рекламы в ютьюбе

Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело против блогера из-за рекламы в ютьюбе, рассказала сама Поснова в своем телеграм-канале.

«Сижу я такая на ноготочках, и приходит мне сообщение на почту о том, что против меня возбудили дело за распространение рекламы во влоге из Гималаев <…> И там у меня была реклама батончиков прекрасных, ореховых. И вдруг это оказалось запрещено законом РФ», — рассказала Поснова.

По ее словам, в своем определении ФАС указывает, что ютьюб в России «не заблокирован, но внесен в реестр нежелательных ресурсов», и Роскомнадзор замедляет его работу в стране.

Поснова утверждает, что реклама была оформлена в соответствии с российскими законами, а сама она платит налоги. Представитель Посновой собирается оспорить решение ФАС в суде.

Согласно определению ФАС, фрагмент которого опубликовала Поснова, дело завели 25 февраля — на день раньше дела из-за рекламы в телеграме фэшн-блогера Марии Лоскутовой, отмечает The Bell. Уведомление о возбуждении дела пришло Посновой 5 марта. В этот же день стало известно о деле Лоскутовой.

Накануне ФАС объявила, что считает «нарушением законодательства» рекламу не только в инстаграме и фейсбуке, но и в телеграме и ютьюбе.

1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон, запрещающий размещать рекламу на площадках компаний, которые власти объявили «нежелательными», экстремистскими или террористическими. Запрет также распространяется на «информационные ресурсы, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ».

С 2024 года власти РФ начали ограничивать работу ютьюба, а с лета 2025-го — работу телеграма. При этом пока видеохостинг и мессенджер в стране полностью не заблокированы. Кроме того, они не объявлены «нежелательными», экстремистскими или террористическими организациями.

«Экстремистской» организацией в России в 2022 году была объявлена Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и WhatsApp. Доступ к Instagram и Facebook начали блокировать сразу после этого решения, а WhatsApp «ограничивают» в России с 2025 года.

По данным РБК и The Bell, власти России планируют полностью заблокировать телеграм в начале апреля.