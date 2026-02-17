Перейти к материалам
новости
В России замедляют уже замедленные сервисы и блокируют уже заблокированные. VPN работает не всегда, а включать-выключать его уже достало
Но если не VPN, то что?
52 минуты
15:03, 17 февраля 2026
Интернет-цензура стала сильнее и хитрее — что, кроме хорошего VPN, поможет справиться с
новыми блокировками
в 2026 году? История
с зачисткой DNS-серверов
— что все это значит? И зачем Роскомнадзор
замедляет
и без того замедленные сервисы — очередная репетиция перед окончательным установлением Чебурнета? О том, к каким интернет-потрясениям готовиться в 2026 году и можно ли (спойлер: да) к ним подготовиться, ведущий шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит с Саркисом Дарбиняном (вот его
телеграм-канал
) — киберадвокатом, основателем RKS Global и советником Гильдии VPN.
