Крупные российские сервисы начали ограничивать доступ при включенном VPN

Крупные российские сервисы начали ограничивать функциональность для пользователей с включенным VPN. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

У некоторых читателей паблика под VPN не работают «Яндекс», VK, маркетплейсы и банковские приложения.

Другие пользователи также жалуются, что при попытке открыть некоторые разделы новостей Mail.ru появляется плашка, что VPN нужно отключить, чтобы страница заработала.

Издание RusNews со ссылкой на жалобы пользователей также пишет о том, что крупные сервисы под VPN «перестают нормально работать». В частности, на платформах VK не загружается видео.

Редактор «Медузы» при попытке посмотреть видео в VK получил уведомление: «Лучше без VPN. Видео будут загружаться быстрее». Несмотря на это предупреждение, трудностей с просмотром видео через VPN не возникло.

Ограничить возможности использования своих сервисов с VPN от крупных платформ в конце марта потребовало Минцифры. Ведомство пригрозило, что в случае отказа сервисы могут исключить из «белых списков».

«Известия» еще 7 апреля писали, что российские маркетплейсы начали ограничивать доступ пользователям с VPN.

Читайте также

Как обходить блокировки в России. Пять полезных инструкций в одном pdf! Отправьте этот файл друзьям и близким