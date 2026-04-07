«Известия» сообщили, что российские маркетплейсы ограничивают доступ пользователям с включенным VPN

Маркетплейсы Wildberries и Ozon, а также интернет-магазин продуктов «ВкусВилл» начали ограничивать доступ пользователей, у которых подключены «популярные VPN-сервисы», утверждают «Известия».

Формально вход на сайт с включенным VPN возможен, пишет издание, однако при этом не загружаются карточки товаров, изображения и описания, возникают сложности при оформлении покупки.

Вероятно, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке, маркетплейсы занялись целенаправленной фильтрацией трафика.

«Речь идет не о точечных доработках, а о пересборке инфраструктуры — с резервированием каналов, дополнительными уровнями фильтрации и новыми механизмами идентификации пользователей», — рассказал один из собеседников «Известий».

Источники издания отметили, что бизнес несет дополнительные издержки, так как вынужден тратить ресурсы «на снижение регуляторных рисков» и обеспечение устойчивости работы сервисов «в условиях неопределенности».

Эксперты предупреждают, пишут «Известия», что эффект от таких мер может выйти за пределы электронной коммерции. «Рынок может столкнуться с дополнительным давлением — от логистики до спроса», — заявил изданию представитель отрасли.

В свою очередь другой источник издания сообщил, что речь идет «о точечном ограничении наиболее популярных сервисов и их бесплатных версий». Полная блокировка пользователей с VPN невыгодна самим площадкам, подчеркнул он.

С какими VPN-сервисами доступ к маркетплейсам ограничен, «Известия» не уточняют.

У журналистов «Медузы» сайты Wildberries и Ozon работали в обычном режиме с разными VPN. Wildberries за пределами России был доступен и без VPN, а Ozon без VPN не открывался.

Читатели «Медузы» из России сообщали 5 апреля, что в течение нескольких часов у них с включенным VPN не открывались некоторые сайты, в том числе Wildberries, «Яндекс», VK и Mail.Ru.

Читайте то, что хотите вы, а не власти. Для этого скачайте приложение «Медузы» — мы пишем о самых важных событиях в России и мире. Наше приложение обходит блокировки и работает без VPN — это бесплатно и безопасно. Кроме новостей у нас есть подкасты, книги и даже игры. А еще не забывайте про волшебную ссылку — https://bit.ly/meduzamirror — по ней «Медуза» откроется где угодно и у кого угодно, сохраните ее на всякий случай и отправьте друзьям. Будем на связи!

Российские власти весной 2026 года не только пытались блокировать телеграм и ограничивали мобильный интернет, но и решили бороться с VPN-сервисами. В частности, в конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что перед ведомством стоит задача — чтобы россияне меньше пользовались VPN. Forbes писал, что Шадаев на совещании, на котором присутствовали представители VK, Ozon, «Авито», Wildberries и «Яндекса», потребовал от онлайн-платформ ограничить возможность использования своих сервисов клиентами, заходящими через VPN. «Коммерсант» писал, что онлайн-платформы, которые не выполнят это требование, Минцифры угрожает исключить из белых списков — перечня сайтов, доступных во время ограничения мобильного интернета.

Читайте также

Можно ли действительно заблокировать все VPN? «Медуза» расспросила представителей крупнейших VPN-сервисов — о том, как они противостоят Роскомнадзору

Читайте также

