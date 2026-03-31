Минцифры получило задачу снизить использование VPN в России, но введение административной ответственности — это «сложный компромисс» и «решение в лоб», заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Шадаев напомнил, что Минцифры является органом исполнительной власти, и обязано реализовать поставленные перед ним задачи. «В данном случае — задачу по снижению использования VPN», — уточнил он.

Глава Минцифры добавил, что ведомство хочет решить эту задачу «с минимальными последствиями и обременениями для пользователей».

«В обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже», — написал он.

Накануне стало известно о двух закрытых совещаниях, которые Шадаев 28 марта провел с операторами связи и крупными онлайн-платформами (VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс»). Операторам Минцифры предложило уже с 1 мая ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц. От онлайн-платформ ведомство потребовало, чтобы они не пускали на свои сайты пользователей, заходящих через VPN. По данным «Коммерсанта», тем, кто будет нарушать эти правила, пригрозили исключением из «белого списка» доступных во время отключений интернета ресурсов.

Читайте также

