Forbes: Минцифры попросило операторов связи ввести плату за трафик с использованием VPN-сервисов. Это сделано по поручению Путина

Минцифры по поручению Владимира Путина попросило операторов связи брать с клиентов плату за трафик при использовании VPN-сервисов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

По данным издания, глава Минцифры Максут Шадаев выступил с такой просьбой на закрытом совещании с крупными операторами связи 28 марта. Чиновник предложил тарифицировать использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц в мобильных сетях. Эта опция должна заработать до 1 мая.

На другом совещании в тот же день — уже с участием представителей — Шадаев потребовал от них ограничить возможность использования своих сервисов клиентами, заходящими через VPN.

Также Шадаев не исключил, что в будущем в России может быть введена административная ответственность за использование VPN, но выразил надежду, что «удастся обойтись без этого».

Как подчеркивает Forbes, все его источники «сходятся в предположении, что инициатива Минцифры исходит из закрытого поручения президента».

Читайте то, что хотите вы, а не власти.

В России спрос на VPN резко вырос на фоне блокировки телеграма. Прямо сейчас различные приложения для обхода блокировок занимают восемь мест в Топ-10 наиболее скачиваемых приложений российского App Store и шесть мест в Google Play Market.

