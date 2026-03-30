«Би-би-си»: каждый лишний гигабайт мобильного VPN-трафика будет в среднем стоить 150 рублей

Плата за трафик при использовании VPN-сервисов в России в среднем составит 150 рублей за один гигабайт сверх установленного лимита в размере 15 гигабайт, сообщает «Русская служба Би-би-си» 30 марта. Об этом изданию рассказал источник, близкий к «Ростелекому».

Ранее стало известно, что министерство цифрового развития попросило операторов связи до 1 мая ввести плату за трафик с использованием VPN-сервисов.

По оценке министерства, в среднем пользователь ежемесячно тратит около 10 гигабайт трафика при использовании VPN, пишет «Би-би-си». Ведомство хочет, чтобы плату брали, если пользователь использует более 15 гигабайт международного трафика в месяц в мобильных сетях.

Собеседник издания, близкий к «Ростелекому», рассказал, что с такой инициативой к министерству цифрового развития обратилась ФСБ. В Минцифры выступили против этой идеи, «но безрезультатно», сказал источник.

Власти России изо всех сил продолжают бороться с теми, кто использует VPN Всего за один день придумали несколько новых запретительных мер

Власти России изо всех сил продолжают бороться с теми, кто использует VPN Всего за один день придумали несколько новых запретительных мер