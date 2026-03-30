Власти России изо всех сил продолжают бороться с теми, кто использует VPN Всего за один день придумали несколько новых запретительных мер
Источник: Meduza
- За мобильный трафик при использовании VPN — платить. Министерство цифрового развития считает, что операторы связи должны брать деньги за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц.
- Доступ к российским платформам под VPN — запретить. Ограничить доступ к сервисам для людей, использующих VPN, Минцифры требует от VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекса». Тем, кто откажется это делать, грозит исключение из «белых списков».
- Пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона — запретить. Таким способом многие владельцы айфонов оплачивают приложения в App Store. В Минцифры не скрывают, что в первую очередь хотят помешать оплате VPN-сервисов.
- За использование VPN — наказывать. Сейчас использование любых сервисов обхода блокировок в России полностью легально. В Минцифры не исключили, что скоро это может измениться — будет введена административная ответственность.
