The Insider: за программу допинга в российском спорте отвечает Вторая служба ФСБ Это ее сотрудники пытались отравить Навального, а теперь еще и курируют российский интернет

Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом), чьи сотрудники причастны к отравлениям оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы, отвечает за программу допинга в российском спорте, выяснил The Insider.

В частности, как стало известно изданию, Дмитрий Ковалев, выступавший летом 2020 года в качестве эксперта-криминалиста Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, где рассматривалось отстранение российских спортсменов от соревнований из-за допинга — полковник Второй службы ФСБ.

В те дни, когда Ковалев давал показания Спортивному арбитражному суду, пишет The Insider, он постоянно созванивался с генерал-майором Владимир Богданов — ключевой фигурой в Центре специальных технологий (НИИ-2 ФСБ). Богданов же в это время координировал отравление Навального.

По данным The Insider «допинговым проектом» с 2015 года занимался НЦ «Сигнал», который де-факто находится под оперативным управлением Богданова. Создавать допинг в «Сигнал», пишет издание, решили после того, как Григорий Родченков публично рассказал о допинговой программе в российском спорте.

Григорий Родченков, рассказавший миру о государственной программе по подмене проб российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года, написал книгу «Допинг. Запрещенные страницы». Это одновременно и автофикшен, и производственный роман, и детективное расследование, и последовательное развенчание мифа о «чистом спорте», но еще и история жизни самого Родченкова.

Источник издания, знакомый с внутренним устройством центра «Сигнал», сообщил, что хотя синтез ядов и производство допинга были никак не связанными между собой программами, во всех проектах «участвовали одни и те же ученые, использующие одно и то же оборудование».

Ковалев, пишет The Insider — гражданский супруг Вероники Логиновой, нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В феврале 2026 года информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обвинил Логинову в том, что она лично участвовала в подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Сама Логинова назвала эти заявления «фантазиями» и пригрозила иском о клевете.

Сотрудники Второй службы, отмечает The Insider, совершенно официально входят в руководство Олимпийского комитета России. Так, например, сотрудник Второй службы Николай Варфоломеев — советник председателя по безопасности, а Родион Плитухин, работавший во Второй службе, в 2022-2024 году занимал пост генерального секретаря Олимпийского комитета России (ОКР).

Вторая служба ФСБ, сообщил The Bell 16 апреля, теперь еще и курирует российский интернет. По данным одного из источников издания, летом 2025 года состоялась встреча руководителя Второй службы Алексея Седова с Владимиром Путиным. На ней Седов пообещал президенту «навести в интернете порядок — и получил карт-бланш».

Именно Вторая служба, по данным собеседников The Bell, продвигала в августе блокировку звонков в вотсапе и телеграме, а теперь борется со средствами по обходу блокировок.

В частности, рассказал источник The Bell на рынке платежных сервисов, по требованию Второй службы ФСБ в некоторых крупных платежных сервисах прошли проверки. У них спрашивали, проводят ли они платежи пользователей за VPN-сервисы. Представители Второй службы теперь «везде ходят, они все решают», сказал один из собеседников издания.

