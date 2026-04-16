The Bell: российский интернет теперь курирует Вторая служба ФСБ. Ее сотрудники пытались отравить Навального

За блокировками вотсапа и телеграма, а также борьбой с VPN стоит Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом), которая получила контроль над Рунетом. Об этом со ссылкой на источники пишет The Bell.

Вторая служба ФСБ начала вводить ограничения в Рунете, как минимум, с лета 2025 года, утверждают собеседники издания в отрасли. По словам одного из них, ограничение звонков в вотсапе и телеграме в августе прошлого года продвигала именно она. Еще один источник издания говорит, что в тот период состоялась встреча руководителя Второй службы Алексея Седова с Владимиром Путиным. На ней Седов пообещал президенту «навести в интернете порядок — и получил карт-бланш».

В конце марта 2026 года на одном из совещаний Минцифры с операторами связи и интернет-компаниями присутствовали сотрудники Второй службы ФСБ. На встрече участников поставили перед фактом — они должны заняться борьбой со средствами по обходу блокировок.

«Все это выглядело как полная дичь — просто распечатали и раздали руководителям всех компаний листочки [с предписанием бороться с VPN], приказали подписать и тут же их забрали. Всем, кто не подчинится, обещали кары», — рассказал источник издания в IT-индустрии.

The Bell отмечает, что руководители российских технокомпаний к такому обращению не привыкли, но, как говорит участник этих встреч, «все изменилось, потому что инициативу [в отрасли] перехватила Вторая служба», представители которой теперь «везде ходят, они все решают». Эту информацию также подтвердил изданию сотрудник одного из телеком-операторов.

Источник The Bell на рынке платежных сервисов заявил, что несколько недель назад по требованию Второй службы ФСБ в некоторых крупных платежных сервисах прошли проверки. У них спрашивали, проводят ли они платежи пользователей за VPN-сервисы. По словам источника, крупнейшим операторам таких платежей — например, сервису «ЮMoney» (принадлежит Сбербанку) — предписали немедленно прекратить подобные операции.

Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) занимается политическими преследованиями. Ее сотрудники причастны к попыткам отравления оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы.

В конце марта министерство цифрового развития РФ провело совещание с руководителями крупнейших российских компаний, на котором глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что к 15 апреля компании должны ограничить доступ на свои платформы пользователям с включенным VPN. Тем компаниям, чьи сервисы продолжат работать при включенном VPN, пригрозили исключением из «белых списков» и лишением IT-аккредитации Минцифры. К 15 апреля многие российские сервисы перестали работать при включенном VPN.

Крупнейшие российские сервисы перестали работать при включенном VPN (как и требовало Минцифры) У пользователей в РФ не открываются маркетплейсы, банковские приложения, сервисы «Яндекса»

