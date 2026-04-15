Крупнейшие российские сервисы перестали работать при включенном VPN (как и требовало Минцифры) У пользователей в РФ не открываются маркетплейсы, банковские приложения, сервисы «Яндекса»

Кристина Соловьева / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Крупнейшие российские сервисы днем 14 апреля перестали открываться у пользователей из России при включенном VPN. Первыми на это обратили внимание издания RusNews и «Осторожно, новости». Так, при включенном VPN перестали работать сервисы «Яндекса», Mail.ru, VK, маркетплейсы и банковские приложения.

Как пишут «Осторожно, новости», при попытке зайти на Wildberries появляется сообщение «Возможно, вам нужно выключить VPN». Ozon пишет, что «доступ ограничен» и называет возможные решения проблемы, среди которых «отключить VPN, если он используется». 15 апреля пользователи также рассказали изданию, что с работающим VPN не открывается сервис «Яндекс Пэй» и онлайн-кинотеатры. «Дождь» уточняет, что речь идет о «Кинопоиске» и Wink, а у Okko появляется плашка с напоминанием «не забыть отключить VPN». Читатель «Медузы» рассказал, что с включенным VPN не открывается сервис доставки продуктов «Самокат».

Позже «Осторожно, новости» сообщили, что с VPN не работают сайты «Детского мира», DNS, «Пятерочки», РЖД, 2ГИС, «Золотого яблока», «Авиасейлс», «Перекрестка», «Братьев Караваевых», а также приложения для аренды самокатов.

Источник РБК в одной из компаний, которой давали указание ограничить доступ пользователям с VPN, рассказал, что у большинства участников рынка «выжидательная позиция». Что это значит, собеседник издания не пояснил.

Вечером 14 апреля РИА Новости сообщило, что крупнейшие российские операторы начали информировать пользователей о возможных сбоях при использовании VPN. Приложение МТС при входе выдает плашку: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». «Мегафон» пишет: «Отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо». «Билайн» рекомендует отключить VPN, так как «без него приложение работает лучше».

Операторы связи, маркетплейсы и другие крупные компании ограничения для пользователей с VPN пока не комментировали.

В конце марта министерство цифрового развития РФ провело совещание с руководителями крупнейших . По информации РБК, на нем глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что к 15 апреля компании должны ограничить доступ на свои платформы пользователям с включенным VPN. Один из источников издания говорил, что эта дата «не день X, а скорее ориентир». Тем компаниям, чьи сервисы продолжат работать при включенном VPN, пригрозили исключением из «белых списков» и лишением IT-аккредитации Минцифры (она дает компаниям налоговые льготы, а их сотрудникам — отсрочку от армии и возможность получить IT-ипотеку).

Сообщалось, что компаниям предоставят для блокировки конкретный список IP-адресов VPN, которые ранее выявил Роскомнадзор. При этом информацией о новых выявленных VPN площадки должны будут делиться с регулятором, чтобы тот вносил их в список для блокировки для всех ресурсов.

Forbes также писал, что Минцифры по поручению Владимира Путина попросило операторов связи брать с клиентов плату за трафик при использовании VPN-сервисов. Предполагается, что эта опция должна заработать до 1 мая. Как операторы будут выявлять такой трафик, неизвестно. По данным «Русской службы Би-би-си», плата за трафик при использовании VPN-сервисов в России в среднем составит 150 рублей за один гигабайт сверх установленного лимита в размере 15 гигабайт.

Глава Минцифры Максут Шадаев позже заявил, что ведомство получило задачу снизить использование VPN в России. Он утверждал, что министерство хочет решить эту задачу «с минимальными последствиями и обременениями для пользователей». На совещании с операторами, по данным СМИ, он допускал, что в будущем в России может быть введена административная ответственность за использование VPN.