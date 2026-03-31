«Коммерсант»: власти РФ пригрозили IT-компаниям, что лишат их налоговых льгот, а сотрудников — отсрочки от армии, если они будут пропускать VPN-трафик
Власти России пригрозили лишить IT-аккредитации Минцифры тех российских разработчиков, чьи сервисы продолжат работать при включенных у пользователей VPN. Об этом 31 марта сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на источники.
Аккредитация предоставляет бизнесу налоговые льготы: разработчиков освобождают от уплаты НДС, ставка налога на прибыль составляет для них 5% вместо 25%, действуют пониженные страховые взносы. Кроме того, сотрудники компаний, прошедших аккредитацию, имеют отсрочку от армии и могут получить IT-ипотеку.
Всего в реестр IT-компаний, который ведет министерство, входит около 20 тысяч участников.
Министерство цифрового развития РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому компании могут лишить права на предустановку их приложений на устройства в России в случае, если они будут пропускать VPN-трафик.
По словам собеседника «Коммерсанта», выявлять VPN-трафик и направлять запрос в Минцифры будет ФСБ.
Власти России в последние дни усилили борьбу с VPN-сервисами. Минцифры предложило запретить доступ к российским платформам под VPN, а также брать плату за мобильный трафик при использовании VPN сверх лимита в 15 гигабайт в месяц. Кроме того, в рамках борьбы с обходом блокировок власти хотят с 1 апреля запретить пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона.