Центр «Досье» назвал имена еще нескольких сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению Навального Первое покушение, вероятно, готовили в 2017 году

Алексей Навальный во время повторного рассмотрения дела «Кировлеса». 8 февраля 2017 года Сергей Бонурин / AP / Scanpix / LETA

Центр «Досье» выяснил имена нескольких сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению Алексея Навального.

Навальный рассказывал, что его пытались отравить трижды. Две попытки были предприняты в 2020 году — во время отдыха в Калининграде в июле (тогда пострадала Юлия Навальная) и в Томске в августе. «Досье» пришло к выводу, что еще одна попытка была предпринята в начале 2017 года в Кирове — во время повторного рассмотрения дела «Кировлеса». Навальный говорил, что тогда он пережил необъяснимый приступ во время авиаперелета.

«Досье» обнаружило, что Навального во время суда сопровождала группа как минимум из семи человек. Одним из ее членов был офицер ФСБ Сергей Филиппов из Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (Вторая служба ФСБ).

Центр «Досье»

«Деятельность этого подразделения сконцентрирована на борьбе с силами, которые российские власти считают для себя угрозой, офицеры управления были задействованы во всех известных покушениях на оппозиционеров, обеспечивая слежку и силовое прикрытие», — пишет «Досье».

С января 2017 года к Филиппову присоединились Алексей Александров, участвовавший в отравлении Алексея Навального в августе 2020 года и летавший в Калининград во время предполагаемого отравления Юлии Навальной, Константин Кудрявцев (он в разговоре с Навальным фактически подтвердил покушение на политика), оперативники Второй службы Александр Самофал и Алексей Кривощеков, а также старшие офицеры службы Валерий Сухарев и Роман Мезенцев.

Что еще известно о разговоре Кудрявцева и Навального

Сотрудники ФСБ, следившие за Навальным в поездках в Киров, использовали паспорта прикрытия, выданные на имена Николая Горохова, Виталия Карпова, Александра Кожина, Петра Котова и Александра Артемова. Котов сопровождал Навального во время поездок в рамках предвыборной кампании во Владивосток, Архангельск и Астрахань осенью 2017 года. В ноябре в Иркутске за политиком следили Котов и Артемов. В декабре Котов находился вместе с Навальным в Новокузнецке. С Котовым и Артемовым путешествовал не только Горохов, но и другой участник команды отравителей — Владимир Паняев, пишет «Досье».

Паспорт прикрытия на имя Петра Котова, выяснило «Досье», использовал Станислав Макшаков, который, как считается, руководил покушением на Навального. «Досье» обращает внимание на то, что Макшаков, занимающий сейчас пост директора Института криминалистики ФСБ, лично участвовал в слежке за политиком — он сопровождал Навального как минимум в семи поездках.

Кто такой Станислав Макшаков

Вместе с Макшаковым в октябре 2016 года в Киров приезжал один из сотрудников Института криминалистики ФСБ — Михаил Куклев. В 2020 году, когда Навального отравили в Томске, Куклев активно общался с Макшаковым. В марте 2024 года — через месяц после убийства Алексея Навального в колонии «Полярный волк» — Куклев, как выяснило «Досье», посещал Горно-Алтайск. На Алтае находится институт, который занимается ликвидацией следов химического оружия. В 2020 году туда приезжали участники покушения на Навального. Возможно, пишет «Досье», эта поездка также была связана с попыткой скрыть следы отравления политика.

Паспорт на имя Виталия Карпова, по данным «Досье», использовал Виталий Сенченко, вероятно, сотрудник Второй службы. Он также путешествовал по своему настоящему паспорту вместе с Константином Кудрявцевым, Александром Самофалом и Валерием Сухаревым. Самофал, в свою очередь, использовал паспорта на имена Александра Кожина и Александра Артемова.

Что известно об участниках покушения на Навального в 2020 году

Центр «Досье» также выяснил имена еще нескольких сотрудников ФСБ, путешествовавших вместе с теми, чья роль в покушении на Навального уже была известна ранее.

Ивана Осипова — одного из оперативников ФСБ, участвовавших в покушении на Навального в Томске — во время поездки в Волгоград в октябре 2017 года сопровождал Дмитрий Колодочка. Навального в городе тогда не было, но он посещал Волгоград в ноябре того же года. В августе 2018 года Осипова в поездке в Вельск (Архангельская область) сопровождали оперативники ФСБ Дмитрий Голоимов и Владислав Колычев.

Алексея Александрова в январе 2019 года в Йошкар-Оле сопровождал сотрудник Института криминалистики ФСБ Андрей Хитунов, а также Вадим Ляхов, данные об официальном месте работы которого скрыты, что позволяет предположить вероятную связь с силовыми структурами, пишет «Досье».

Читайте также

