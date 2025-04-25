«Верстка»: Станислав Макшаков (он руководил отравителями Навального) возглавил Институт криминалистики ФСБ
Полковник Станислав Макшаков возглавил Институт криминалистики ФСБ, сообщило 25 апреля издание «Верстка», ссылаясь на выписку из ЕГРЮЛ. Из документа следует, что Макшаков стал руководителем учреждения 23 апреля, до этого он занимал пост заместителя директора.
Институт криминалистики центра специальной техники ФСБ, он же НИИ-2, — подразделение Федеральной службы безопасности, которое проводит разнообразные экспертизы, а также управляет несколькими площадками по доработке и применению химического оружия.
Станислав Макшаков, как выяснили авторы расследования из The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, руководил группой, которая, предположительно, участвовала в отравлении Алексея Навального «Новичком» в августе 2020 года.
Как ранее сообщала «Медуза», Станислав Макшаков — высококвалифицированный военный медик, он много лет исследовал воздействие на организм человека фосфорорганических отравляющих веществ (к этому типу относится и «Новичок»).
Макшаков, как и другие предполагаемые участники отравления Алексея Навального, находится под санкциями Евросоюза.