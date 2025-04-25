«Верстка»: Станислав Макшаков (он руководил отравителями Навального) возглавил Институт криминалистики ФСБ

Полковник Станислав Макшаков возглавил Институт криминалистики ФСБ, сообщило 25 апреля издание «Верстка», ссылаясь на выписку из . Из документа следует, что Макшаков стал руководителем учреждения 23 апреля, до этого он занимал пост заместителя директора.

Институт криминалистики центра специальной техники ФСБ, он же НИИ-2, — подразделение Федеральной службы безопасности, которое проводит разнообразные экспертизы, а также управляет несколькими площадками по доработке и применению химического оружия.

Станислав Макшаков, как выяснили авторы расследования из The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, руководил группой, которая, предположительно, участвовала в отравлении Алексея Навального «Новичком» в августе 2020 года.

Как ранее сообщала «Медуза», Станислав Макшаков — высококвалифицированный военный медик, он много лет исследовал воздействие на организм человека фосфорорганических отравляющих веществ (к этому типу относится и «Новичок»).

Макшаков, как и другие предполагаемые участники отравления Алексея Навального, находится под санкциями Евросоюза.

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