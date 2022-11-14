Евросоюз ввел санкции против предполагаемых участников отравления Алексея Навального

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Совет Европейского союза ввел санкции против восьми предполагаемых участников отравления политика Алексея Навального «Новичком» в августе 2020 года. На публикацию в Официальном журнале Евросоюза обратили внимание соратники оппозиционера.

Под европейские санкции за применение химического оружия попали Алексей Александров («Фролов»), Владимир Паняев («Алексеев») , Иван Осипов («Спиридонов»), Константин Кудрявцев («Соколов»), Станислав Макшаков, Владимир Богданов, которых и назвали сотрудниками спецгруппы ФСБ.

Кроме того, ограничения затронули Кирилла Васильева и Артура Жирова — по данным расследователей, директора Института криминалистики ФСБ и руководителя научного центра «Сигнал», участвовавшего в разработке отравляющих веществ из группы «Новичок».

20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва. Политика доставили в больницу в Омске, откуда через два дня в состоянии комы эвакуировали в Германию. Он месяц провел в берлинской клинике. Правительство ФРГ заявило, что его отравили веществом из группы «Новичок». Россия отрицает причастность к отравлению.

В декабре 2020 года The Insider и Bellingcat выпустили расследование, в котором говорилось, что Навального отравили сотрудники специальной группы ФСБ. Позже Навальный позвонил одному из них, и тот фактически признал свое участие в операции.