Журналист Bellingcat Христо Грозев выложил базу данных поездок предполагаемых отравителей Навального. В ней сразу нашли совпадения маршрутов с перемещениями политика в 2017 году

Евгений Фельдман для «Медузы»

Журналист проекта Bellingcat Христо Грозев выложил в публичный доступ информацию о поездках предполагаемых участников покушения на политика Алексея Навального. Файл доступен в формате эксель-таблицы в Google Docs.

База данных содержит информацию о датах, пунктах назначения и транспорте, на котором совершались поездки. В ней собраны перемещения десяти человек — восемь из них фигурировали в первоначальном расследовании Bellingcat и The Insider об отравлении Навального, еще двое — сотрудники института криминалистики ФСБ Василий Калашников (его в числе участников операции упоминал Константин Кудрявцев во время разговора с Навальным) и Дмитрий Лазаревич (его предполагаемая роль в отравлении не уточняется).

В общей сложности в базе содержится информация о 565 поездках. Больше всего их совершил Иван Осипов, также пользовавшийся псевдонимом «Спиридонов» — 158.

Накануне Грозев, анонсируя публикацию данных, сообщил, что из базы перед этим будут удалены две поездки, по которым Bellingcat сейчас ведет некие расследования. Журналист отметил, что публикация информации о них может поставить расследования под угрозу.

Вскоре после публикации журналист Евгений Фельдман написал в твиттере, что нашел как минимум 10 поездок сотрудников ФСБ в города, где Навальный вел предвыборную кампанию — они были в те же даты, когда туда ездил политик (Сам Фельдман тогда снимал материалы для фотопроекта «Это Навальный»). Эти поездки охватывают период с января по декабрь 2017 года.

Христо Грозев — основной автор расследования об отравлении Навального, которое Belligcat проводил совместно с The Insider при участии CNN и Der Spiegel. Расследователи пришли к выводу, что Навального отравила «Новичком» группа оперативников ФСБ, сотрудников спецподразделения Института криминалистики ведомства. Их личности авторы расследования установили с помощью анализа баз данных авиапассажиров и биллинга сотовых телефонов.

Григорий Левченко