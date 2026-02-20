Информатор ВАДА утверждает, что глава РУСАДА пыталась скрыть результаты допинг-тестов на Играх в Сочи. Она все отрицает

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило неофициальные сведения от неназванного информатора, что действующая глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова участвовала в подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Об этом 20 февраля сообщила газета The New York Times, ссылаясь на слова двух источников.

Информатор ВАДА утверждает, что Логинова непосредственно участвовала в попытке скрыть результаты допинг-тестов. Как отмечает The New York Times, журналисты издания не смогли независимо проверить эти утверждения.

Сама Логинова в беседе с газетой назвала обвинения «фантазией». По ее словам, во время Олимпиады в 2014 году она занималась образовательными программами.

«Я не имела никакого отношения к деятельности антидопинговой лаборатории, тем более не могла влиять на сбор допинг-проб и их последующее тестирование», — заявила она в письме, отправленном в адрес NYT по электронной почте.

В беседе с российскими медиа Логинова заявила, что готова подать иск к американской газете из-за клеветы.

Представитель ВАДА сообщил The New York Times, что агентство получило информацию от «известного источника, который выдвинул новое и серьезное обвинение». Он не раскрыл имени информатора. Агентство передало полученные сведения в свой департамент разведки и расследований, чтобы проверить это утверждение. В ВАДА отметили, что источник информации не представил никаких доказательств.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что информатор также обращался с таким заявлением в МОК, но его письмо, отправленное по электронной почте, попало в спам, поэтому сотрудники организации узнали об этом только из публикации The New York Times.

«Теперь мы ознакомились с содержанием [письма] и находимся в прямом контакте с ВАДА», — заявил представитель МОК Марк Адамс.

Комиссия ВАДА в 2015 году выпустила расследование о том, что легкоатлеты из России систематически принимают допинг, чиновники и тренеры пытаются манипулировать результатами допинг-тестов, а помогают им сотрудники силовых структур. ВАДА заявила, что в мошенничестве с допинг-пробами участвовала Московская антидопинговая лаборатория, а ее руководитель Григорий Родченков умышленно уничтожил более 1400 проб.

Вскоре после этого Родченков уехал в США и заявил в интервью The New York Times, что в России существует государственная система допинга, а сам он лично отвечал за то, чтобы спортсмены не попались, для чего подменял их допинг-пробы на чистые. Россия обвинения отрицала.

Из-за допинг-скандала спортсмены из России выступают на Олимпийских играх без флага и гимна как нейтральные атлеты. Первые российские спортсмены смогут выступить с флагом и гимном на Паралимпийских зимних играх в Италии в марте 2026 года. Против этого выступили Украина и Чехия (их спортсмены пропустят открытие Паралимпиады), а также Эстония (церемонию открытия пропустят эстонские чиновники).

Григорий Родченков, рассказавший миру о государственной программе по подмене проб мочи российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года, написал книгу «Допинг. Запрещенные страницы». Заказать книгу можно в нашем «Магазе» по этой ссылке.

Читайте также

Россияне впервые с 2014 года выступят на Паралимпийских играх с флагом и гимном Как это стало возможно? Ведь на Олимпиаде этого нет

Читайте также

Россияне впервые с 2014 года выступят на Паралимпийских играх с флагом и гимном Как это стало возможно? Ведь на Олимпиаде этого нет