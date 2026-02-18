Россияне впервые с 2014 года выступят на Паралимпийских играх с флагом и гимном Как это стало возможно? Ведь на Олимпиаде такого нет

Ровно через месяц после начала Олимпиады в Милане и Кортине-дʼАмпеццо в Италии стартуют Паралимпийские зимние игры. Они пройдут с 6 по 15 марта, и на этот раз в них — впервые с зимних игр 2014 года в Сочи — россияне будут участвовать с флагом и гимном.

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил к участию в играх шестерых россиян и четверых белорусов (тоже с флагом и гимном). В состав российской сборной вошли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Российского флага после Сочи на Олимпийских и Паралимпийских играх не было — сначала из-за запрета, связанного с систематическим применением допинга в российском спорте, а затем из-за санкций, введенных после начала большой войны России с Украиной в 2022 году. На Олимпиаду-2026 в Милане некоторых россиян допустили — но только одиночников, а выступают они в нейтральном статусе и на соревнованиях обозначаются аббревиатурой AIN (Athlete Individuel Neutre, индивидуальные нейтральные спортсмены).

В 2022 году зимняя Олимпиада проходила в Пекине с 4 по 20 февраля. На ней россияне были — но из-за допингового запрета выступали под флагом ОКР (Олимпийский комитет России). Спустя четыре дня после окончания игр Владимир Путин начал вторжение в Украину, и Паралимпиада, которая традиционно следует за Олимпиадой, проходила уже во время войны.

В марте 2022 года Международный паралимпийский комитет вначале допустил российских атлетов к участию в играх. Однако меньше чем через сутки это решение было аннулировано. В своем заявлении МПК пояснял, что причиной стали угрозы бойкота со стороны команд из других стран, а также проблемы с обеспечением безопасности в Паралимпийской деревне.

Вместе с россиянами отказали и белорусам. «Паралимпийцам из затронутых стран мы приносим свои глубочайшие извинения за решения, принятые вашими правительствами на прошлой неделе в нарушение Олимпийского перемирия. Вы стали жертвами действий ваших правительств», — говорилось в заявлении МПК.

В 2024 году наступила очередь следующей Олимпиады — летней. Она проходила в Париже, и на нее российских паралимпийцев (как и олимпийцев) допустили только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Ситуация изменилась в сентябре 2025 года, когда генеральная ассамблея МПК восстановила членство Паралимпийского комитета России (ПКР) и проголосовала за отмену решения об отстранении России и Беларуси, сняв таким образом ограничение на участие спортсменов с флагом и гимном.

Однако этого оказалось мало. В программе зимней Паралимпиады всего шесть видов спорта: лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд, биатлон, керлинг и следж-хоккей. За все эти виды отвечает не Международный паралимпийский комитет, а спортивные федерации — Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), Международный союз биатлонистов (IBU), Всемирная федерация керлинга (World Curling) и Всемирная паралимпийская федерация хоккея с шайбой.

С учетом этого после решения МПК ситуация сложилась парадоксальным образом: при формальном снятии ограничений со стороны комитета путь на Паралимпиаду для российских и белорусских атлетов все равно был закрыт, поскольку для этого нужно было пройти квалификацию — а к международным соревнованиям федерации их по-прежнему не допускали.

В январе 2026 года глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет принял решение, которое все-таки позволит российским спортсменам отобраться на Паралимпиаду. По словам Рожкова, МПК проинформировал ПКР и все членские организации, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде Паралимпийский комитет России может подавать заявки на получение на общих условиях.

Решение международного комитета, как пояснили в ПКР, было связано с тем, что в декабре Россия выиграла в Спортивном арбитражном суде (CAS) иск к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда — и в итоге суд обязал федерацию допустить российских спортсменов. 17 февраля МПК сообщил, что к зимним играм будут допущены шестеро россиян — лыжники и сноубордисты. «Что касается других видов спорта, в биатлоне мы пока не допущены до участия в международных соревнованиях и не могли рассчитывать на двусторонние приглашения. В следж-хоккее и керлинге на колясках таких приглашений также нет, мы не были допущены к квалификации», — сказал Рожков.

В Украине решение допустить россиян и белорусов к зимним играм раскритиковали. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил, что оно является «одновременно разочаровывающим и возмутительным». «Флаги России и Беларуси не могут присутствовать на международных спортивных соревнованиях, которые отстаивают принципы справедливости, честности и уважения. Это флаги режимов, превративших спорт в инструмент войны, лжи и пренебрежения. В России паралимпийский спорт сделали опорой для тех, кого Путин отправил в Украину убивать — а они вернулись оттуда с увечьями», — написал Бидный.

18 февраля, на следующий день после объявления состава сборной России, Бидный заявил, что украинские чиновники будут бойкотировать Паралимпиаду Спортсмены из Украины примут участие в соревнованиях, но ни один официальный представитель Украины не будет присутствовать на церемонии открытия или на каких-либо других мероприятиях, заявил Бидный.

