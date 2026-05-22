«Нужен новый импульс мирным усилиям». Глава МИД Украины заявил, что в войне наступил переломный момент

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в полномасштабной российско-украинской войне наступил переломный момент, а давление на Москву увеличивается. Об этом он сказал, выступая на встрече с министрами иностранных дел стран НАТО в Швеции 21 мая.

Украина держит оборону, а численное превосходство России — больше не решающий фактор. Для достижения мира мы должны сосредоточиться на трех ключевых элементах: дипломатии, давлении и силе. Нужен новый импульс мирным усилиям, одновременно усиливая наши специальные и другие рычаги влияния.

Сибига сообщил представителям стран НАТО о «растущих угрозах со стороны Беларуси» и призвал предотвратить «расширение агрессии Москвы и Минска».

Он также попросил страны НАТО увеличить расходы на оборону, назвав это гарантией мира, и предложил каждой стране внести свой вклад в оборону Украины. «Эти инвестиции принесут самые большие мирные дивиденды в нашей жизни», — считает он.

Министр иностранных дел Украины выступил с таким заявлением на фоне того, что переговоры с Россией о завершении войны остановились. Последний раунд переговоров прошел в феврале в Женеве при посредничестве США, незадолго перед началом войны на Ближнем Востоке.

При этом, по выражению Politico, Москва и Киев готовы к переговорам, но США «увязли» в войне с Ираном, а в Европе не могут найти человека, который станет специальным посланником по мирным переговорам.

В Пентагоне считают, что переговоры при посредничестве США до сих пор не привели к прекращению огня, потому что Киев не хочет уступить России территории, Москва отказывается согласовать послевоенные гарантии для Украины.

Успешный май-2026 для ВСУ: пока украинские дроны переносят войну вглубь России, наступление ВС РФ в Донбассе буксует — даже на ключевом направлении Карта боев на 22 мая

