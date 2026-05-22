«Это манипулятивная информация». Генштаб ВСУ ответил на обвинения России в том, что Украина нанесла удар по колледжу в Старобельске

Генштаб ВСУ назвал «манипулятивными» сообщения российской стороны о том, что украинские военные нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры на аннексированных РФ территориях Украины.

ВСУ, говорится в заявлении, наносят удары «по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны».

Украинский Генштаб признал, что в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар «по ряду объектов российского агрессора». Среди них — нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления, включая «один из штабов подразделения „Рубикон“ в районе города Старобельск».

«Рубикон» — это засекреченное подразделение Минобороны РФ, специализирующееся на беспилотниках.

Ранее власти подконтрольной России части Луганской области Украины сообщили, что украинские военные в ночь на 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник обвинил ВСУ в «прицельном ударе по спящим беззащитным детям».

Владимир Путин утверждает, что в результате удара шесть человек погибли, еще 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести. Он назвал удар терактом, подчеркнув, что рядом с колледжем не было военных объектов. Независимые источники его заявление не подтверждают и не опровергают. Путин поручил Минобороны подготовить ответ на удар по Старобельску.

Что известно о «Рубиконе»

«Рубикон» — засекреченное подразделение Минобороны РФ, специализирующееся на дронах. Его база, как выяснило «Радио Свобода», находится в парке «Патриот» Узнать это помог репортаж Владимира Соловьева

Что известно о «Рубиконе»

«Рубикон» — засекреченное подразделение Минобороны РФ, специализирующееся на дронах. Его база, как выяснило «Радио Свобода», находится в парке «Патриот» Узнать это помог репортаж Владимира Соловьева