«Рубикон» — засекреченное подразделение Минобороны РФ, специализирующееся на дронах. Его база, как выяснило «Радио Свобода», находится в парке «Патриот» Узнать это помог репортаж Владимира Соловьева
Штаб-квартира засекреченного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», который эксперты считают одним из наиболее эффективных подразделений Минобороны России, находится в одном из выставочных павильонов в парке «Патриот» в Подмосковье, выяснили журналисты «Радио Свобода».
Центр «Рубикон» был создан по указанию министра обороны РФ Андрея Белоусова летом 2024 года. Это подразделение занимается централизованной закупкой беспилотников, обучением операторов, а также разработкой и внедрением новейших тактик применения дронов. Официально о нем мало что известно, в российских провластных СМИ он фигурирует как «секретный центр».
Геолоцировать базу «Рубикона» журналистам удалось по видеозаписям. Штаб-квартира появлялась в трех видео российской пропаганды: в октябре 2024 года ее показали в ролике на канале Минобороны, в феврале 2025 года — в телесюжете Владимира Соловьева, в августе — в телеграм-канале самого «Рубикона».
Детали, по которым местоположение штаб-квартиры можно было геолоцировать, во всех трех роликах были скрыты. Однако в сюжете Соловьева эта работа была сделана недостаточно качественно: на видео осталась видна табличка над входом в туалет и колонна с облицовкой и громкоговорителями — они такие же, как на многочисленных общедоступных фото и видео с выставок в «Патриоте». На роликах Минобороны и «Рубикона» журналисты «Радио Свобода» также заметили металлические люки в полу с техническими отверстиями, которые расположены в выставочных залах «Патриота».
Позже журналисты нашли подтверждения того, что база, показанная во всех трех видео, не является постановочной. В частности, в календаре мероприятий на сайте «Патриота» с осени 2024 года (когда начал работу «Рубикон») появилась строка «Научно-практические занятия (УПМИиСП МО)», занимающие семь дней каждую неделю. Глава УПМИиСП Евгений Шмырин сопровождал Владимира Соловьева во время его визита в штаб-квартиру «Рубикона».
Журналистам также удалось выяснить имя начальника «Рубикона» — это 37-летний полковник Сергей Будников, который раньше служил в морской пехоте и артиллерийских войсках. Фамилия Будникова вместе с должностью фигурирует в благодарственных письмах на сайте фонда «Братское сердце», помогающего российским военным, а сам полковник тоже появлялся в кадре в сюжете Соловьева. Его личность удалось подтвердить по фотографиям в аккаунте его жены во «ВКонтакте».
Как отмечает «Радио Свобода», действия «Рубикона» во многом определили успех наступления армии РФ в Курской области, а также летнего продвижения в Донбассе. Независимые западные эксперты и украинские военные, опрошенные «Радио Свобода», также заявляют о высокой эффективности «Рубикона», отмечая, что операторы подразделения успешно наносят удары не только по обычным наземным целям, но и по украинским беспилотникам, системам радиолокации, связи и радиоэлектронной борьбы. Глава украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечала, что за год существования «Рубикон» стал «наилучшим технологическим подразделением России», на счету которого тысячи единиц уничтоженной техники.