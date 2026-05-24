Война 1551-й день. Россия в третий раз ударила по Украине «Орешником»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. ВСУ все чаще наносят удары по российским городам. Пермь, Туапсе, Чебоксары, Рязань, Москва — кажется, что завтра беспилотники могут прилететь абсолютно в любую точку России. Что это изменило в вашей жизни? Стала ли война ближе лично к вам? Боитесь ли вы за себя и своих близких? Кажется ли вам, что отношение к войне в стране меняется — и как? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия ударила по Киеву и области — и в третий раз применила «Орешник»

В ночь на 24 мая российские войска нанесли масштабный удар по Киеву и области с применением десятков ракет (в том числе баллистических) и сотен ударных беспилотников, а также «Орешника» — в третий раз с начала войны.

Взрыв в одном из районов Киева после российской атаки. 24 мая 2026 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

По данным ВСУ, в ходе комбинированного удара Россия использовала 90 ракет и 600 дронов. Зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного беспилотника в 54 локациях, уточнили в ВСУ. Основным направлением ударов был Киев.

По данным мэра Виталия Кличко, погибли два человека. Пострадали, по последним данным, 77 жителей Киева, в их числе есть двое детей. 31 человек госпитализирован, остальным оказали помощь на месте.

Разрушения есть во всех районах столицы Украины; наиболее масштабные — в Шевченковском. Возле метро «Лукьяновская» практически полностью сгорели торговый центр «Квадрат» и Лукьяновский рынок, расположенный неподалеку от ТЦ. Рядом в этом районе находится военный завод «Артем», который уже неоднократно становился целью российских ударов.

Житель Киева на месте российского удара по ТЦ «Квадрат». 24 мая 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

Кроме этого, повреждения получили несколько музеев и культурных учреждений — в частности, Национальный художественный музей Украины, Национальный музей «Чернобыль» и Украинский дом, в котором проходит выставка «Чернобыль. Объект укрытия». Владимир Зеленский вместе с главой МВД Игорем Клименко приехал к поврежденному музею «Чернобыль».

Также в результате взрывов в Киеве незначительные повреждения получило расположенное в центре здание министерства иностранных дел, сообщил глава ведомства Андрей Сибига. «Глядя на разбитые окна сегодня утром, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться», — написал он.

Также в Киеве был поврежден офис редакции УНИАН, сообщили в самом издании.

Фрагмент российского беспилотника после атаки на Киев. 24 мая 2026 года Reuters / Scanpix / LETA Пожар после российской атаки в Киеве. 24 мая 2026 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Пожар в жилом доме после российского удара по Киеву. 24 мая 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

Атака затронула также Киевскую область. В Бучанском и Обуховском районах, по словам главы областной военной администрации Киевской области Николая Калашника, погибли два человека. Пострадали еще девять человек.

Удар «Орешником» также был нанесен по Киевской области — в районе Белой Церкви (примерно в 80 километрах к югу от Киева), подтвердил глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, ракету запустили с полигона Капустин Яр. О последствиях удара неизвестно. Николай Калашник написал, что в Белоцерковском районе повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.

Осторожно. На видео ниже есть мат.

Комментарий отдела «Разбор»

На видео, снятых с разных ракурсов, запечатлен момент разделения боевой части баллистической ракеты на кластеры поражающих элементов. При падении этих элементов на землю не видно взрывов, то есть, вероятно, они не несут взрывчатого вещества. До сих пор ВС РФ использовали (дважды) только один вид оружия с такими поражающими элементами — ракету комплекса «Орешник». Однако на сей раз эти элементы визуально двигались медленнее (возможно, это оптическая иллюзия). Предположительно, суббоеприпасы упали не в самом Киеве, а в районе Белой Церкви в Киевской области. Там располагается Белоцерковский грузовой авиационный комплекс «Гаек».

В Минобороны России подтвердили удар «Орешником» по Украине, заявив, что российские войска атаковали «объекты военного управления». В ходе атаки также использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В ведомстве добавили, что удар был нанесен в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

что мы знаем об «орешнике»

Путин упорно запугивает Украину и Запад «Орешником». Что важно знать о новой российской ракете? Это и правда грозное оружие? И стали ли мы ближе к ядерной войне? Большой разбор угроз Кремля — и рисков, порожденных этими угрозами

За два дня до этого, 22 мая, Владимир Путин выступил с заявлением по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске в самопровозглашенной ЛНР. Он назвал его «терактом» и заявил, что поручил Минобороны России «представить свои предложения» ответа. В Генштабе ВСУ сообщения российской стороны о том, что украинские военные нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры в Луганской области, назвали «манипулятивными» и заявили, что удар был нанесен по «одному из штабов» российского подразделения «Рубикон» в районе города Старобельск.

Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку в своем телеграм-канале:

Путин уже и слово «ура» не может нормально произнести — шамкает, — а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой «Орешник» против Белой Церкви. Реально неадекваты.

киев после атаки

Россия ударила по Киеву и области дронами, ракетами — и «Орешником». Погибли два человека, среди десятков пострадавших — дети Вот что происходит в столице Украины после этого масштабного удара. Фотографии

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Ирина (Днепр). В самом начале войны, когда российский истребитель упал на дом в Ейске и разрушил целый подъезд, моими первыми мыслями было: «Ужас, там же люди!» И это было уже после Мариуполя, и даже после этого я не считала, что все русские тупые и агрессивные звери. Я и сейчас так не считаю, спасибо «Медузе», интеллекту и ВСУ, которые не позволяют линии фронта переместиться в мой город.

Но на пятый год войны, когда ракеты и дроны падают в моем городе, как в игре «Морской бой», и каждый день встречаешь с мыслями «Слава богу, не в меня, не в моих близких или не в мой дом», я встречаю новости о массированных обстрелах российских городов и НПЗ с чувством глубокого морального удовлетворения. Вот такая трансформация происходит из-за войны с, по сути, хорошими добрыми людьми! А в голове остается только фраза «Кто с мечом к нам придет…».

о чем мы писали накануне

Война 1550-й день. Удар по колледжу в Старобельске. Погиб 21 человек. Путин обвинил в теракте «киевский режим» и пригрозил ответом

